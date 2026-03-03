古川琴音、深夜のタクシー運転手役で主演 NHK夜ドラ「ミッドナイトタクシー」制作決定
【モデルプレス＝2026/03/03】NHK夜ドラ「ミッドナイトタクシー」が制作決定（6月1日スタート／毎週月曜〜木曜よる10：45〜11：00【全32話】）。女優の古川琴音が主演を務める。
夜の東京を縫うように走り続ける一台のタクシー。その小さな明かりにすくわれるように、人々の心がそっと寄り添う。ストーリーは、2025年の向田邦子賞を28歳という史上最年少で受賞して注目を集める脚本家・兵藤るり氏によるオリジナル。繰り広げられるのは、雨上がりの空気のようにすがすがしく、触れればこぼれ落ちてしまいそうに繊細な“ひと夜の物語”と、それらを独特のユーモアで抱きしめる癒やしの世界だ。
深夜タクシーのハンドルを握るのは、古川演じる蘭象子（あららぎ・しょうこ）。語りすぎず、求めすぎず、ただ静かにそこにいる。そのたたずまいは、夜の道しるべのように、乗り込んだ人の心の奥に置き忘れられた言葉をそっと照らし、そっとほどいてみせる。恋人たちのささやかな秘密も、孤独を隠すためのうそも、長い年月を越えてなお胸に残った思いも、象子のタクシーに揺られるうち、行き先を夜明けの方角へ向け変えていく。このドラマは“出会い”の物語ではなく、“心がふたたび動き始める瞬間”を描いた物語。その夜あなたの胸にも、きっとひとつ、名前のない明かりがともるはずだ。（modelpress編集部）
考えてみると、タクシーの車内ってとても不思議です。はじめましての運転手さんと2人きり、でも乗った瞬間に今までいた世界とプツンと切り離されて、家でもないのに無防備な自分になっていく…。そんな空間で、蘭象子というこれまた不思議なドライバーと出会ってしまった乗客たちは、忘れることのできない時間を過ごすことになるのですが、象子にとっては、「どんな乗客も平等に目的地に送り届け、お金をもらう」という当たり前の仕事をしたまでのこと。そのアンバランスさにくすっと笑い、肩の力が抜けました。みなさまにとってこのドラマが、1日の終わりにふと自分のことを考える、そんなきっかけになれたら素敵だなと思っています。お楽しみにお待ちください。
タクシーって、とても不思議な空間だなと思います。お互い見ず知らずの乗客と運転手が、目的地までの時間をともにする。それは何気ない時間だけれど、身近なところにある非日常の一つのようにも感じます。このドラマはそんな時間を切り取った作品です。一日の終わりに、蘭象子という少し変わった女性の運転するタクシーに一緒に乗ってみてください。たった15分の体験が、あなたをほんの少しだけ希望ある明日に導くかもしれません。
今回の夜ドラはタクシーを舞台に“夜“を共にした人々が織りなすドラマです。兵藤るりさんが描く物語は、子供のころ夜におびえていたにも関わらず今はすっかり夜型になってしまった私にとって、どこか心地よく、安心感さえ感じる、身近な世界でした。視聴者にとってもそんな夜ドラになってほしいという願いのもと、兵藤さんが創造した物語を演出の本田隆一さん、宝来忠昭さん、平林克理さんを船頭に、主演に古川琴音さんを迎えて、すばらしいキャスト陣と共に丁寧に映像として紡いでいきます。ある視聴者には1日の終わりとして、ある視聴者には1日の折り返しとして、そして、ある視聴者には1日の始まりとして、楽しんで頂けたらと願っています。
夜の東京を走る一台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・ 蘭象子(古川琴音)。取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもない。けれどなぜか彼女のタクシーに乗った人はみな、後になってその夜の風景を思い出してしまう。そんな、不思議な空気をまとった女性だ。タワマンに向かう恋人同士は、出たカードの数字だけで愛を語る“字数制限の恋”。誕生日の偶然に胸を焦がす二人の女性は、うそにまみれた本音の行き場を探しながら、あめ玉の時間にだけ許される“うその告白”で距離を詰めていく。四十年ぶりに父に会おうとする母と、その背中を追う息子は、父が駆る石焼き芋の車を追いながら、言えなかったひと言の重さと向き合う。象子はそのどれにも踏み込みすぎない。ただ、バックミラー越しに少しだけ心を寄せ、時に焼き芋を割り、時にそっとうそをつく。そして、人の人生の“通過点”にいるだけのつもりが、いつのまにか彼女自身も30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。果たして彼女の探しものは何なのか。東京の夜を、そっと走り抜けるタクシーの小さな明かり。そこに乗った人たちの言葉はまだ続きの途中で、象子の30歳までのカウントダウンもまた、どこかで静かに進んでいく。
