いよいよ開幕を目前に控える2026WBC。過去の大会に出場経験のある鳥谷敬さんが“控えメンバー”の重要性について語りました。

WBCは何が起こるか分からない短期決戦。これまでの大会でも、主力としての活躍が期待された選手たちが不振に陥ったり、その逆境を跳ね返すことによってチームに勝利をもたらす名場面が多く生まれてきました。

鳥谷さんは「そのときの状態だったりとか、不調が生まれるかもしれないので、意外と全員で戦わないといけない」とWBCの戦い方について言及。自身の経験を振り返りました。

鳥谷さんは2013年に行われた第3回大会に出場。現在、侍ジャパンを監督として率いる井端弘和さんもともに選出されていました。その中で鳥谷さんは自身たちが“バックアップメンバー”だったとコメント。代表メンバーには、同じポジションを守る坂本勇人選手や松井稼頭央さんが選出されており「(自分たちは)メインで出るとは考えられていなかった2人だった」と振り返ります。

そんな中、2次ラウンドで日本はチャイニーズ・タイペイと対戦。9回表を「2-3」とビハインドで迎えており、予選敗退の危機を迎えていました。この大事な局面で、鳥谷さんは1アウト走者なしから四球を選び出塁。その後、2アウト1塁の場面で井端さんに打席が回りました。この場面では鳥谷さんが盗塁を決め、2アウト2塁とチャンスメイク。ここで井端さんが同点タイムリーを放つと、日本は延長戦で勝利しました。

この盗塁の場面について鳥谷さんは「サインは何もなかったですし、ベンチからの指示もなかった。このままでは予選敗退となる中、セカンドに行く方法を考えた時に、ふと試合前ミーティングを思い出した」と振り返ります。その中で、相手投手のクイックが速いわけではなく、けん制も多くないという話が出ていたそう。一か八かの勝負に出て、チームの勝利に貢献できたことを振り返りました。

鳥谷さんは、侍ジャパンのメンバーは控えにも流れを変えられる選手が多く控えていることが強みだとコメント。「そういう選手たちが流れを変えることが起きると、連覇は非常にあると思いますね」と思いを語りました。

(3月1日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)