「何年後のラヴ上等だよ笑」タレントの『ラヴ上等』ものまねに反響「ギリ怒られそうで草」「本物よりイケメンやんけ」
物まねタレントのカトリーナ陽子さんは、3月3日までに自身のTikTokを更新。Netflixの恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』の出演者たちに扮（ふん）した姿を公開しました。
【動画】カトリーナ陽子の『ラヴ上等』物まね
「最後とどめすぎるやろ」カトリーナさんは「ものまね上等 誰が誰ものまねか当ててみてください #ラブ上等 #ものまね」とつづり、動画を投稿。同番組の出演者たちのメイクや髪形、服装を模した姿です。カトリーナさんはギャル風のメイクがとても似合っており、かわいらしいです。
コメントでは「ミルクはギリ怒られそうで草」「二世本物よりイケメンやんけ」「つーちゃんしか似てないww」「二世似てるwww」「20年後集まったらギリありえる」「きぃーちゃんなんとなく雰囲気でてる」「何年後のラヴ上等だよ笑」「最後とどめすぎるやろ」と、ツッコミなどが寄せられました。
山口百恵さんの物まねで話題に山口百恵さんの物まねをメディアでたびたび披露し、話題を呼んだカトリーナさん。自身のInstagramでは2021年6月25日、山口さんの息子でシンガーソングライターの三浦祐太朗さんとのツーショットを公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。 (文:多町野 望)
