夏木マリ、お下がりの野菜使った手料理を披露 “味がしっかり染み込んだ”一品に「さすがですね」「わぁー美味しそう」の声
俳優の夏木マリ（73）が1日、自身のインスタグラムを更新。お下がりの野菜を使った手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「わぁー美味しそう」“味がしっかり染み込んだ”夏木マリの手料理 ※2枚目
夏木は「浅草の本龍院さんでお下がりのお大根をいただいて来て ぶり大根にしました」と報告。投稿では、味がしっかり染み込んだ大根とぶりが盛り付けられた一皿を公開した。本龍院では大根を奉納すると、お参り後に前日に奉納された大根をお下がりとして持ち帰ることができる。
やわらかく煮込まれた大根は艶やかで、上品な器に盛り付けられている。また、浅草・本龍院で撮影した大根が描かれたちょうちんの写真も添え、風情あるひとときを紹介した。
コメント欄には「さすがですね」「わぁー美味しそう」「ぶり大根いいですね」「大根!!の灯籠~あるんですね!」などの声が寄せられている。
【写真】「わぁー美味しそう」“味がしっかり染み込んだ”夏木マリの手料理 ※2枚目
夏木は「浅草の本龍院さんでお下がりのお大根をいただいて来て ぶり大根にしました」と報告。投稿では、味がしっかり染み込んだ大根とぶりが盛り付けられた一皿を公開した。本龍院では大根を奉納すると、お参り後に前日に奉納された大根をお下がりとして持ち帰ることができる。
やわらかく煮込まれた大根は艶やかで、上品な器に盛り付けられている。また、浅草・本龍院で撮影した大根が描かれたちょうちんの写真も添え、風情あるひとときを紹介した。
コメント欄には「さすがですね」「わぁー美味しそう」「ぶり大根いいですね」「大根!!の灯籠~あるんですね!」などの声が寄せられている。