ブルーインパルス、26年度の飛行予定を発表 東京マラソン＆横浜花博でも飛行【一覧】
防衛省航空自衛隊は3日、ブルーインパルスの2026年度の展示飛行予定場所を発表した。全国22のイベントで空を舞う。
【写真】あなたの空にも？ブルーインパルスの飛行予定一覧表
26年度は、4月11日の熊本地震10年復興イベントを皮切りに、同19日の中越大震災復興記念祭、6月28日の輪島分屯基地開庁70周年記念行事、9月27日の小松基地航空祭、10月3日の東松島秋まつり、同4日の松島基地航空祭などで飛行する。
来年3月7日の東京マラソン、同19日の国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）でも展示飛行が予定されている。
■2026年度のブルーインパルス展示飛行予定場所
熊本地震10年復興イベント（4月11日）
中越大震災復興記念祭（4月19日）
令和8年度美保基地航空祭（5月24日）
上富良野駐屯地創立71周年記念行事（5月31日）
令和8年度防府航空祭〜幸せます防府〜（6月7日）
輪島分屯基地開庁70周年記念行事（6月28日）
徳島東南部沿岸地域及び小松島市制施行75周年記念事業「小松島港まつり2026」（7月19日）
青の煌めきあおもり国スポ・障スポ炬火集火式（7月25日）
第103回石巻川開き祭り（8月1日）
千歳のまちの航空祭（9月6日）
令和8年度小松基地航空祭（9月27日）
東松島秋まつり（10月3日）
令和8年度松島基地航空祭（10月4日）
エアフェスタ浜松2026（10月25日）
入間航空祭（11月3日）
岩手県政150周年記念パレード（11月8日）
令和8年度芦屋基地航空祭（11月15日）
奈良基地開庁70周年記念行事（11月22日）
航空自衛隊新田原基地エアフェスタ2026（12月6日）
三重県誕生150周年記念事業（12月20日）
東京マラソン2027（3月7日）
2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）（3月19日）
