俳優の石田ゆり子（56）が、トレーニング中の動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】石田ゆり子の激変ショットや最新の姿

これまでもInstagramで、ショートカットへと激変した姿や、足の上にペットボトルを乗せたバランストレーニングの動画など、日常の様子を発信してきた石田。

最新のトレーニング姿に反響

2026年3月1日の投稿では、「トレーニング動画しか上げてないじゃん！と言われるようになりました。たしかに…きょうもコツコツ地味トレ。結局バランストレーニングなんですよね。わたしがいつも大切にしているのは全身の骨組みが美しく整っていること。骨格が整うと、Tシャツとデニム，スニーカーというなんでもない格好が一番似合うようになります。そこを目指してます。あとはとにかくただただ心身ともに健康で生きていきたいから。それだけです」とコメントし、この日もトレーニングに励む様子を公開した。

この投稿には「すっぴんもトレーニング姿もステキ!!!」「小学生みたいにかわいい」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）