第1子出産のTBS美人アナ、バッサリカットの新ヘア披露「授乳していると髪の毛が邪魔」
【モデルプレス＝2026/03/03】TBSアナウンサーの近藤夏子が3月2日、自身のInstagramを更新。髪を“バッサリ”カットした新ヘアを披露し、注目を集めている。
【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「さっぱりして可愛い」バッサリカットで印象ガラリ
近藤アナは「髪の毛を乾かす時間がもったいない！というか、ない！授乳していると髪の毛が邪魔！出かける時にセットする時間ない！切っちゃえ」と、育児中の慌ただしい日常を明かしつつ、カットしたことを報告。肩下まであったセミロングヘアを顎の高さまでカットし、すっきりとしたショートボブ姿の写真や動画を披露している。「髪を洗ってもらっている時、沐浴はこんな感じか〜そりゃ気持ちよさそうにするな〜と思いました」「髪をバッサリ切ったから知らんぷりんされるか心配でしたが認識してもらえてホッとした母でした」ともつづり、子育て中ならではのコメントを添えている。
また「＃次は染めたい」「＃金髪にしたい」と次の髪型についても言及している。
この投稿には「似合ってる！」「すごく素敵」「さっぱりして可愛い」「大人っぽい」「ショート最高」「エピソードに癒される」などの反響が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2026年1月24日に自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆近藤夏子アナ、ショートボブに大胆イメチェン
◆近藤夏子アナの投稿に反響
