丸山桂里奈「好きすぎて昔から集めてる」こだわりのシール帳披露「整理されてて綺麗」「センスいい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月2日、自身のInstagramを更新。長年集めている“図鑑シール”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「整理されてて綺麗」図鑑シールズラリなコレクション
丸山は「最近の日常」と書き出し「大人の図鑑シールが好きすぎて昔から集めてる」と、ぎっしりとシールが並んだ写真を投稿。食べ物や風景など、リアルで細かいイラストのシールが丁寧にファイルに整理されたシール帳を公開している。
他にも、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏との2ショットや長女のイラストも披露して「夫婦でロケの日、GKの旦那様は安心感抜群」「ぷくぷくの絵の才能が開花してる」などとも続けている。
この投稿には「癒される」「大人でもハマるよね」「センスいい」「見てるだけで楽しい」「コレクション素敵」「整理されてて綺麗」「もっとみたい」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
