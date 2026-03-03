しなこ、母との2ショット公開「おしゃれ親子」「仲良しで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】クリエイターのしなこが3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。母との2ショットを公開した。
【写真】29歳カリスマ美女「おしゃれ親子」母とハートポーズで密着
しなこは「しなまみー」と記し、東京ディズニーランドのメインエントランスにある花壇を背に撮影した母との写真を投稿。ポンポン付きのピンクのキャップを被り、全体にレースがあしらわれたピンクのジップアップトップスとデニムを合わせたスタイルのしなこと、黒のキャップとアウターを着用した母が、互いの指を合わせてハートマークを作る仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵」「お母様も可愛らしい」「見てるだけで癒される」「おしゃれ親子」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
