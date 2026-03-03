関東地方は南岸低気圧の影響で、明日(4日)の朝にかけて山沿いを中心に大雪になる所があるでしょう。今夜(3日)からは内陸を中心に雪の範囲が広がり、気温が予想より下がった場合は平地でも積雪となるおそれがあります。積雪や凍結によるスリップ事故や交通機関の乱れ、転倒などにご注意ください。

4日朝にかけて 山沿いを中心に大雪

今日(3日)の関東地方は、冷たい雨が降っています。東京都心では、日中の気温が7℃から8℃くらいで経過していて、真冬並みの寒さです。このあと、明日(4日)朝にかけて、低気圧が発達しながら本州の南岸を進むでしょう。冷たい空気を引き込むことで、明日(4日)朝にかけて山沿いを中心に大雪になりそうです。また、風も強まるでしょう。





雪の範囲が広がるのは今夜(3日)からで、秩父など南部の山沿いや内陸の平野部でも積雪となる所がありそうです。東京都心は雨ですが、今の予想よりも気温が下がると雪のまじる可能性があります。

予想降雪量など

【24時間降雪量(多い所)】

4日午後6時まで

関東北部の山地 30センチ

関東北部の平地 8センチ

箱根から多摩地方や秩父地方 10センチ



【波の高さ】

4日

関東 6メートル うねりを伴う



【最大風速(最大瞬間風速)】

4日

関東の海上 23メートル (35メートル)

関東の陸上 18メートル (30メートル)



積雪や凍結による路面状況の悪化や交通機関の乱れ、電線などへの着雪にご注意ください。積雪が多い所では、なだれに注意が必要です。また、明日(4日)は、沿岸部ではうねりを伴って大しけとなるでしょう。高波に警戒してください。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰はいったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は十分にお気をつけください。