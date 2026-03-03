３日の東京株式市場はリスクオフ一色の展開で日経平均株価は大幅続落、今年最大の下げ幅で５万６０００円台前半まで一気に下押した。



大引けの日経平均株価は前営業日比１７７８円１９銭安の５万６２７９円０５銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は２９億８７６１万株、売買代金概算は９兆８０５６億円。値上がり銘柄数は７０、対して値下がり銘柄数は１５１５、変わらずは１０銘柄だった。



きょうの東京市場は、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を背景とする中東情勢の悪化を受け、リスク回避目的の売りが噴出した。ホルムズ海峡が封鎖される事態となったことで、原油価格が足もと高騰しており、国内企業業績への影響を警戒する売りがかさんだ。前場から下落圧力は強かったが、後場に入ると先物主導で下げ足が加速した。大引け時点で日経平均は１７００円超の下落をみせ２５年４月以来の下げ幅となったが、取引終盤には２０００円近い下落で５万６０００円台攻防となる場面もあった。値下がり銘柄数は１５００を超え、プライム上場銘柄の９５％を占める文字通りの全面安に。売買代金上位１００傑でも株価を上昇させたのはわずか７銘柄にとどまった。なお、売買代金は９兆８０００億円台と高水準に膨らんだ。



個別では、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅安、フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞なども売られた。ディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞など半導体製造装置関連が安く、トヨタ自動車＜7203＞も大幅安。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクの下値模索が続いた。三菱重工業＜7011＞、三井金属＜5706＞なども売り込まれた。住友ファーマ＜4506＞が値下がり率トップとなり、ユニチカ＜3103＞、東洋エンジニアリング＜6330＞、メイコー＜6787＞が急落、ＴＤＫ＜6762＞も大きく下値を探る展開に。



半面、レゾナック・ホールディングス＜4004＞が頑強、リクルートホールディングス＜6098＞も買いが優勢、浜松ホトニクス＜6965＞も上値追いを継続した。三菱ガス化学＜4182＞の大幅高が目立つ。ＫＬａｂ＜3656＞が急伸をみせ、大王製紙＜3880＞、京都フィナンシャルグループ＜5844＞が活況高、東京ガス＜9531＞、大阪ガス＜9532＞も上昇した。



