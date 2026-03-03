タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）の誕生日会にサプライズで参加した歌手の和田アキ子（75）が激怒する姿を目撃したことを明かす場面があった、

この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。

思い出を語る中、武井が「誕生日会にアッコさんとか来たりしてましたよね」と回顧。山本が「男性ばっかりなのに、アッコさんが来られて。あれも前日か前々日かなんかに“23日何してんねん”っていうから“、23日ちょっと、夜、誕生会なんですよ”って。（和田は）“亀梨くんの誕生会を呼ばれとってお前一緒にいかへんかなと思って”って。俺、亀梨君と誕生日一緒なのよ。“いやアッコさん僕、自分の誕生会で”って。“ほんまかいなー。そっかー。亀梨くんところもちょっと少人数で、知ってる人間がいてくれた方がいいなみたいな感じで。山本どうなんや？”と。“いや僕は自分の”って言ったら“そっちの方おもろそうやな”って言い出して」と続けた。

武井のほか、田村淳、遠藤章造といった参加メンバーなどを明かし、「サプライズでもし来ていただけるんならこっちもこっちで面白いと思うんですけどね」と声をかけたところ、和田は「そうかー。行くわー」と参加してくれたという。

「僕ら全然知らなくて。そう、山本さんのお祝いしてたら、うわーって途中で来て。カラオケやってたんですよね」と武井。「そしたらツインカムの島根という男が、気を利かせて、山本さんたちがおしゃべりしてる時に、カラオケを入れたんですよ、なんか1曲。そしたら、アッコさんがお切れになられました。“あたしらしゃべってんのに、カラオケ入れるってどういうことやねん！”ってなって。ビシーって凍りついて。お祝いムード、ゼロになりましたね、あの瞬間」。山本も「背筋がみんなピーンとなったよね、あれは」と苦笑した。

武井は「あの時アッコさんが身長2メーターちょっとあった時期なんで。もう覇気をまとってましたから。パンチングマシンで、1トン出したっていう噂があったり。勝どき橋の手前で、ドンって、踏み込んだら、勝どき橋が1回跳ね上がったっていう噂があった時だったんで。そういう時代だったから。怖かったすけどね」と笑った。