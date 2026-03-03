CMSA（中国載人航天工程弁公室）は2026年2月27日、2026年の有人宇宙飛行計画を発表しました。発表によると、2026年は有人ミッション2回と貨物補給ミッション1回を実施する予定です。

神舟23号では乗組員のうち1名が中国初となる約1年間の長期滞在実験を行うほか、神舟24号にはパキスタン人宇宙飛行士がペイロードスペシャリスト（搭乗科学技術者）として搭乗する計画です。

【▲ 参考画像：宇宙船「神舟21号」を搭載して打ち上げられた「長征2号F」ロケット（Credit: CMSA）】

神舟23号：中国初の1年間長期滞在実験

神舟23号は2026年4〜5月頃に打ち上げが予定されています。3名の乗組員のうち1名は、後続の神舟24号と交代した後もCSS（中国宇宙ステーション）「天宮」に残留し、約1年間の長期滞在実験を実施します。

天宮は2022年末に完成して以来、約6か月ごとにクルーが交代する運用体制を続けてきました。NASAとロスコスモスはISS（国際宇宙ステーション）で1年間ミッションを複数回実施していますが、中国にとっては今回が初の試みです。CMSAはこの実験について、将来の月面基地や有人火星探査といった深宇宙探査に向けた、人体への影響に関するデータ収集を目的としていると説明しています。

神舟24号：パキスタン人飛行士が天宮初の外国人に

神舟24号は2026年10〜11月頃の打ち上げが見込まれており、パキスタン人宇宙飛行士1名がペイロードスペシャリストとして搭乗する予定です。実現すれば、天宮に滞在する初の外国人宇宙飛行士となります。

中国とパキスタンは2025年2月28日に宇宙飛行士の選抜・訓練に関する協力協定を締結しました。パキスタンのISPR（軍広報部門）は2026年2月7日、SUPARCO（パキスタン宇宙高層大気研究委員会）が中国側と共同で実施した医療・心理・適性評価を経て、2名の候補者が第2次選抜を通過したと発表。両候補は北京の宇宙飛行士訓練センターで約6か月間の訓練を受け、最終的に1名が搭乗者として選ばれる予定です。

天宮ではクルー交代の際に約5日間にわたり6名が同時に滞在する運用が行われており、パキスタン人飛行士の滞在もこの期間に相当します。短期間ではあるものの、パキスタンのための科学実験やアウトリーチ活動を行うとされています。

香港・マカオ出身の宇宙飛行士も飛行の可能性

CMSAは2024年6月に完了した第4期宇宙飛行士選抜で、香港・マカオ特別行政区からペイロードスペシャリストを選出したことを明らかにしています。今回の発表では「2026年中の飛行も可能」と示唆されており、初の香港・マカオ出身宇宙飛行士の誕生が期待されています。

2030年までの有人月面着陸へ向けた開発状況

CMSAは同日の発表で、2030年までの有人月面着陸に向けた開発状況も報告しました。主要な飛行機器である長征10号ロケット、夢舟（Mengzhou）有人宇宙船、攬月（Lanyue）月着陸船の開発は順調に進んでおり、これまでに夢舟のゼロ高度脱出試験（2025年6月）、攬月の着陸・離陸試験（2025年8月）、長征10号の係留燃焼試験（2025年8月・9月の計2回）が完了。さらに2026年2月11日には夢舟の最大動圧飛行中断試験と長征10号の低高度実証試験にも成功しています。

2026年は文昌宇宙発射場における月ミッション用の施設・設備建設や、追跡・遠隔測定・指令・通信システム、着陸地点の整備など、地上インフラの構築に注力するとしています。

天宮の運用実績が長期ミッションと国際協力を支える

CMSAの発表によると、天宮が応用・発展段階に入って以降、6回の有人ミッションで計18名の宇宙飛行士が長期滞在を行い、13回の船外活動と267件の科学プロジェクトを実施してきました。こうした運用実績の積み重ねが、今回の1年間滞在ミッションや国際協力の拡大、そして有人月面着陸計画を支える基盤となっています。

文・編集／sorae編集部

