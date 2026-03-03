平愛梨、公園で子どもとサッカーに興じる夫・長友佑都は「よその子にも指示してますね」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月24日（火）の同番組に、ゲストとして平愛梨、アルコ＆ピース・平子祐希と酒井健太が出演した。

4人の男児の母である平は、夫でサッカー日本代表の長友佑都が4人の子どもと遊ぶ様子について明かし…。

【映像】長友佑都、よその子にも熱血指導!?

“夫の育児のファインプレー”という話題で、夫の長友について語った平。

「子どもは外で遊ばせたいので、パパがいるときは広場に行って、2時間ずっと遊んでる」と明かすと、藤本も「遊びに行ったときに、パパがいつも公園に全員連れてサッカーするって言ってたよね」と補足した。

これに平子が「公園でやったら4人で済むのかな？」と、人が集まってしまうのではないかと危惧を口にする。平によると、実際に「周りの子どもたちと一緒にサッカーをやらせるのが好きみたいで、息子と遊んでくれるなら一緒にやらせてる」のだそう。

「よその子にも指示してますね」と続けた平に、スタジオには笑いが起こる。平子が「サイド使え、サイド〜！」と即席のサッカー教室のように長友が声を出している様子を想像すると、平は「言ってますね」と笑いながらうなずいていた。