【関東首都圏でも積雪か】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東エリア 3日（火）～8日（日）3時間ごとの雪雨シミュレーション 関東地方北部の平地８センチの積雪予想【気象庁/3日午後4時シミュレーション更新】
気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす（４日）朝にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるということです。
【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月３日（火）～3月８日（日）の３時間ごと雪雨シミュレーション
気象庁では積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意するよう呼びかけています。
また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒が必要だということです。
雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)～4日（水）にかけて雪雲が広い範囲でかかる見込みです。
▶３月３日（火）～3月８日（日）３時間ごとの雪雨シミュレーション画像
３日(火)
気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。
関東甲信地方では、南岸低気圧の影響で、４日朝にかけて雨や雪が降り、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるでしょう。また、関東地方の海上では４日は非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる見込みです。
３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ３０センチ
関東地方北部の平地 ８センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて １０センチ
甲信地方 ２０センチ
予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。
４日(水)
気象庁によりますと、関東地方の海上では、４日朝から夕方にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。
４日に予想される波の高さ
関東地方 ６メートル うねりを伴う
関東地方では、４日未明から昼過ぎにかけて、海上で非常に強い風が吹く見込みです。低気圧の進路や発達の程度によっては、暴風となる可能性があります。
４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
関東地方の海上 ２３メートル （３５メートル）
関東地方の陸上 １８メートル （３０メートル）
が予想されています。
５日(木)
６日（金）
７日（土）
８日（日）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。