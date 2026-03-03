「これはずるい」「かっこいい」名古屋が“レジェンド仕様”の特別ユニフォームを受注販売
名古屋グランパスは3日、ドラガン・ストイコビッチ氏の来場を記念し、スペシャルデザインユニフォームを受注販売すると発表した。
ストイコビッチ氏は“ピクシー”の愛称で親しまれ、過去に選手および監督として名古屋に在籍。選手時代に2度の天皇杯制覇、監督時代にクラブ史上初のJ1優勝などを成し遂げた。
名古屋が誇るレジェンドは、新パロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとなる4月19日のJ1百年構想リーグWEST第11節・アビスパ福岡戦に来場することが決まっている。
クラブによると、特別ユニフォームは今季オーセンティックFP1stモデルに、現役時代の背番号10とネーム、そして当時の勇姿をレイアウトしたデザイン。クラブ公式X(@nge_official)の告知に対し、「かっこいいやん」「めっちゃ欲しい」「これはずるい」といった声が寄せられた。
百年構想リーグ特別ユニフォーム ドラガン・ストイコビッチ氏来場記念デザイン受注販売のお知らせ!