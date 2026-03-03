

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





62177.69 ボリンジャー:＋3σ(26週)

62101.53 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61922.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59912.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59288.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58451.48 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57974.03 6日移動平均線

57901.41 ボリンジャー:＋1σ(25日)

57711.99 均衡表転換線(日足)

56476.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)



56279.05 ★日経平均株価3日終値



55985.05 均衡表基準線(日足)

55890.70 25日移動平均線

55164.05 均衡表転換線(週足)

54725.26 ボリンジャー:＋1σ(26週)

53879.99 ボリンジャー:-1σ(25日)

53663.85 13週移動平均線

52562.18 75日移動平均線

52453.31 均衡表雲上限(日足)

51869.28 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51338.01 均衡表基準線(週足)

50999.04 26週移動平均線

50851.29 ボリンジャー:-1σ(13週)

49858.57 ボリンジャー:-3σ(25日)

48038.73 ボリンジャー:-2σ(13週)

47272.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

46185.56 200日移動平均線

45226.17 ボリンジャー:-3σ(13週)

43546.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

39964.42 均衡表雲上限(週足)

39820.38 ボリンジャー:-3σ(26週)

37840.38 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 50.07(前日75.64)

ST.Slow(9日) 70.30(前日80.27)



ST.Fast(13週) 84.70(前日90.46)

ST.Slow(13週) 88.24(前日90.16)



［2026年3月3日］



株探ニュース

