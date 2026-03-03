　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62177.69　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
62101.53　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61922.83　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59912.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59288.97　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58451.48　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57974.03　　6日移動平均線
57901.41　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57711.99　　均衡表転換線(日足)
56476.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

56279.05　　★日経平均株価3日終値

55985.05　　均衡表基準線(日足)
55890.70　　25日移動平均線
55164.05　　均衡表転換線(週足)
54725.26　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53879.99　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53663.85　　13週移動平均線
52562.18　　75日移動平均線
52453.31　　均衡表雲上限(日足)
51869.28　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51338.01　　均衡表基準線(週足)
50999.04　　26週移動平均線
50851.29　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49858.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48038.73　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47272.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46185.56　　200日移動平均線
45226.17　　ボリンジャー:-3σ(13週)
43546.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39964.42　　均衡表雲上限(週足)
39820.38　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37840.38　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　50.07(前日75.64)
ST.Slow(9日)　　70.30(前日80.27)

ST.Fast(13週)　 84.70(前日90.46)
ST.Slow(13週)　 88.24(前日90.16)

［2026年3月3日］

