和歌山県と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、同機構の最新鋭の地球観測衛星「だいち４号」が取得したデータを活用し、県内の道路やのり面などの補修リスクを把握する実証実験の検討を始めたと発表した。

２０２６年度にも実験を始め、山間部を中心に広範囲のインフラ（社会基盤）管理に生かしたいという。（村上和史）

２４年に打ち上げられた「だいち４号」は、レーダー観測機器を搭載しているのが特徴だ。光学衛星と異なり、雲に遮られる悪天候時や夜間にも数センチレベルの地表の隆起といった変化を把握でき、地震後の異常など防災・減災面の活用が期待されている。

今回、県はＪＡＸＡとともに人工衛星のデータや画像を道路などの保全にも生かせないか検討する。だいち４号が取得したデータなどを基に、ダムの貯水池の周辺や道路近くののり面の経年劣化などを監視し、決壊や崩壊のリスク把握を実証実験を通じて行う計画だ。

また、県内は約４分の３を森林が占める。山間部の森林管理や資源量の詳細な把握も、だいち４号を介してできないかも確かめたい考えだ。県成長産業推進課の担当者は「山間部を全て見回るのは難しく、衛星の活用で人件費や改修費を抑えられる可能性がある。人の目では気付けないリスクや資源も明らかになるかもしれない」と期待する。

県は昨年８月に策定した「宇宙アクションプラン」で、４０年を目標として県南部を中心に、ロケットや衛星の部品メーカーを集積させるほか、衛星データの活用推進を掲げている。宮崎知事は「県内の特色を組み合わせた衛星データの活用は、インフラの予防保全に加えて宇宙産業の振興にも生かせる」、ＪＡＸＡの瀧口太理事は「和歌山との連携で得られる成果は、衛星利用の拡大に資するものだ」とそれぞれコメントした。