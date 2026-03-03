歌手の工藤静香（55）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りの新作スイーツを披露した。

工藤は「リクエストがあったので！ココナッツ葛餅のレシピ書いておきます」と投稿。「以前になかなか手に入らない葛餅をいただいたらココナッツの味だったので、自分なりのココナッツ葛餅を作ってみたのがきっかけです」と説明した。

そして「とてもシンプルで簡単です。作ってみてください！」とオススメ。ココナッツミルクやてんさい糖、葛粉の分量を記載し、「鍋の底をしっかりとつかみながら混ぜていきます！」と調理法を伝授。「ココナッツが好きな方、これ最強です」と推薦した。

ストーリーズでは「次女 豆アマゾンリクエスト！デザート」と、工藤が“豆アマゾン”と呼ぶ次女、女優でモデルのKoki,の希望で作ったことを報告した。

またBGMに添えた自身の曲「かすみ草」について、「このコーラス実は宇宙人」と解説。長女でモデル、フルート奏者のCocomiが務めたことを明かした。

この投稿にフォロワーからは「アジアンテイストな和菓子 オシャレ」「めっちゃ美味しそう」「絶対においしいやつですねっ」「葛餅まで作れちゃう静香さんすごい」「体に良さそうでとっても美味しそうですね〜」などの声が集まった。