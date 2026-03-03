USJが先行公開した、25周年記念イベントのパレード＝3日午前、大阪市此花区

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）が3月末で開業25周年を迎える。初期の集客低迷や新型コロナウイルス禍を乗り越え、2024年の年間来場者数は世界3位の1600万人。4日からは約1年間にわたり記念イベントを開催し、成長を支えてきた人気キャラクターらのパレードなどで集客に弾みをつける。

3日に先行公開したパレードでは、25周年を祝って任天堂の「マリオ」やゲーム「ポケットモンスター」の「ピカチュウ」らが園内を乗り物で巡り来場者を盛り上げた。

USJは01年に開業した。当初は子どもが楽しめる施設が少なく集客に苦戦したが、12年に家族向けエリアを設けると来場者数が増加に転じた。映画「ハリー・ポッター」を題材としたエリアや日本のアニメやゲームとのコラボも人気をけん引。コロナ禍は低迷したが、21年にマリオの世界を再現した新エリアが開業し、注目を集めた。

米国のテーマエンターテインメント協会によると、24年のUSJ来場者数は東京ディズニーランドを超え、3年連続で世界3位だった。USJの運営担当者は「日本に無くてはならない場所と感じてもらえるよう挑戦し続ける」と話す。