»³ºê¸¿Í¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤¿ ¡È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ò¤²¡É ¥Ó¥¸¥å¤Ë»¿ÈÝ¡Ä¡È´é¤ÎÎ®·ì¡É ¤â¼¤µ¤Ê¤¤Ìòºî¤ê¤Ç¡¢¼Â¼Ì²½ ¡ÈÀÁÉé¡É ¼ûÍ×¤¬²ÃÂ®
¡¡3·î1Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤¬¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î»³ºê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»³ºê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤¬3·î13Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤Î¹ðÃÎ¤â·ó¤Í¤ÆÆ±ºî¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³ºê¤µ¤ó¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤µ¤ó¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ü¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡Ø´Ü¥×¥íÆÃÃíÂÀ´¬¤¡Ù¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÈÖÁÈÌ¾Êª´ë²è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤Î¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¡Ø¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤ÏÈà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡Ô¤Á¤ç¤¤É¦¤Î»³ºê¸¿Í¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢
¡Ô»³ºê¸¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤ó¤´¤¤¤¤ì¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥Ò¥²¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Ò¤²¡É ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ý¸µ¤È¤¢¤´¤Ë¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤¢¤´¤Ò¤²¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿§Çò¤ÇÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î»³ºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¤Ò¤²¥Ó¥¸¥å¡É ¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»³ºê¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Î¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»³ºê¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï2019Ç¯¤«¤éº£²ó¤Þ¤Ç·×5ºîÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤âº£²ó¤¬2ºî¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Î¼Â¼Ì²½¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤äÆ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤é¤¬¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÎáÏÂ¤Î ¡È¼Â¼ÌÀÁÉéÇÐÍ¥¡É ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¤Ò¤²¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»³ºê¡£²áµî¤Ë¡¢¡È¤Ò¤²¤ÎÌò¡É ¤ò±é¤¸¤ëºÝ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2020Ç¯4·î¤Ë¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÂçµÈ¡õÀéÄ»¤Î¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø·à¾ì¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤¹¤è¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤²¤¬À¸¤¨¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ý¤Ë°éÌÓºÞ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢T»ú¥«¥ß¥½¥ê¤Ç·ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÄæ¤Ã¤Æ¤Ò¤²¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤Î ¡ÈÎ®·ì¡É ¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¡¢¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤Ç¼Â¼Ì²½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£