°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¡× ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¥¯¥ÞÉÕ¤¥µ¥¤¥ó¤ò¥¤¥¸¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê£´£²¡Ë¡¢£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡Ù£µ¡¤£°£°£°ËüËÜÆÍÇË¡ªàÂçÈ¿¶Áá¸æÎéÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡¡¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸´Ì¡×¤ò£³Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
¡¡°½À¥¤é¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÌó£³¤«·î¤ÇÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô£µ£°£°£°ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Çä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Çä¤ì¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤³¤Î·ë²Ì¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö³§¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·£Ã£Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÈËÍ¡Ê¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ë¤¬´Á»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢°½À¥¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£»ä¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£°½À¥¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¡¢Â¿Ê¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î´é½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Â¿Ê¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°½À¥¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃíÌÜ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚ¤«¤é¡Ö¤¢¡¼¡ª¤º¤ë¤¤¡ª¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡¢¥¯¥Þ¤¬¡×¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£