ドラマのような運命的な出会いよりも、日々の延長線上にあるごく自然な接点が、結婚へとつながっている。マッチングサービス「ハッピーメール」を運営する株式会社アイベックは、既婚者の男女２００人（男性１００人・女性１００人）を対象に、結婚相手との出会いや結婚までの期間、婚活の実態について調査を実施した。

結婚相手との出会いの場で最多となったのは「職場・仕事関係」で７２人（３６．００％）。次いで「友人・知人の紹介」４２人、「マッチングアプリ」３９人と続いた。「職場・仕事関係」と「友人・知人の紹介」を合わせると１１４人（５７．００％）にのぼり、生活圏や既存のつながりを起点とした出会いが過半数を占めた。

出会ってから結婚に至るまでの期間では「１年〜２年」が６１人（３０．５０％）で最多。「半年未満」「半年〜１年」「１年〜２年」を合計すると１１３人（５６．５０％）となり、２年以内に結婚した人が半数を超えた。

婚活で一番苦労したことで最も多かった回答は「特にない」６６人（３３．００％）で、次いで「条件に合う人がいない」５９人（２９．５０％）。結婚の決め手としては「価値観の一致」「居心地の良さ」「困難時の支え」「ライフイベントや年齢」が多く挙げられ、日常の積み重ねが意思決定を後押ししている実態が示された。