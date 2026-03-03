俳優のトム・ホランドが、女優のゼンデイヤと極秘で結婚した可能性が浮上した。映画「スパイダーマン」シリーズで共演した2人は、2024年後半に婚約していたことが知られているが今回、すでに入籍を済ませていることが示唆された。



【写真】トイレ我慢で撮影中に熱中症に ゼンデイヤの複雑すぎる衣装

発言したのはゼンデイヤのスタイリストを務めるロー・ローチ氏。1日にロサンゼルスで行われたアクター賞のレッドカーペットで取材に応じ、「結婚式はもう終わっているよ。見逃したんだよ」と語った。記者から「それは本当ですか？」と問われると、「本当だ！」と断言した。



現時点でゼンデイヤとトムの双方の代理人から発表はされていない。ただ、2人はこれまでも私生活を極力公にしない姿勢を貫いてきた。



交際の噂が最初に浮上したのは2016年だが、関係が公に確認されたのは21年、キスを交わす姿が撮影されたことがきっかけだった。婚約については、25年9月にトムがパネルイベントでゼンデイヤを「フィアンセ」と呼び、明らかになっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）