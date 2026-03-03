◇WBC強化試合 韓国 8-5 オリックス(3日、京セラドーム)

オリックスは序盤の失点が響き韓国に敗れました。

前夜の侍ジャパン戦は4-3で勝利していたオリックス。対する韓国は前日、阪神と3-3で引き分けていました。

先発の片山楽生投手は初回を無失点で立ち上がりますが、2回に捕まりました。満塁のピンチを招くとタイムリーと併殺崩れの間に2失点。さらに2アウト1、3塁でキム・ドヨン選手に2戦連発となる3ランホームランを浴び、1回2/3、3被安打、5失点でマウンドを降りました。

2番手の阿部翔太投手もタイムリーを浴び2回に一挙6点を失ったオリックスでしたが、4回に反撃。満塁から宗佑磨選手がセンター前へ運ぶ2点タイムリーを放つと、さらに満塁とし紅林弘太郎選手が押し出し四球を選びこの回3点を返します。

8回にも犠牲フライと野口智哉選手のタイムリーで2点を返し詰め寄ったオリックス。しかし韓国打線はこの試合計3本のホームランが飛び出し、一発攻勢の前に敗れました。

先発した片山投手は降板後「初回はテンポよく投げることができたと思いますが、ランナーを出してからのピッチングを反省しなければいけません。フォアボールで出したランナーを長打でかえされるなど、ボール先行でカウントを悪くしてしまい、集まったボールをとらえられてしまいました。しっかりと課題と向き合い、練習していきたいと思います」とコメントしています。