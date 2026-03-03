日本学生野球協会は３日に開いた審査室会議で高校５件の処分を発表した。

女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして男子部員２人が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、現在は活動を休止している日大三（東京）にも言及。「報告がストレートに上がってくる場合と、一報の場合があり、報告が来ましたので今は細かな点を質問するという状況になっている」とし、現在は詳細を調査中との説明がなされた。

その上で「基本的に部員生徒の場合、個人の場合は生徒への厳重注意。原則非公表になっている。チーム、野球部についても注意、厳重注意。多くは対外試合中止となっている。基本は原則非公表。被害を受けた場合については二次被害を防ぐため県名、校名も非公表。日大三高についてはわからないが、被害届も出ているし被害者本人に推定されるような方が不登校になる場合もある。野球協会の処分基準に合わせてやっている」と説明。現時点では「今回のことは我々は関知していない」と審査室には話が上がってきていないとし「あくまでも報告書に基づいて詳しく聞いて審議にかけていく。審査室に処分申請すべきとなった場合は処分申請していく」と今後の流れを説明した。