ユニクロの人気コラボ「トレンド感とコスパを両立」着ると一気に洗練される“3つの最新アイテム”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ&JWアンダーソン2026春夏のマストバイアイテム
今回はユニクロ&JWアンダーソン2026春夏のマストバイアイテムを3点紹介します。毎シーズン良品や掘り出し物をリリースしてくれる人気コラボ。
いつも以上にコスパよくオシャレなアイテムを手に入れたい方は必見のコラボなので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・バイカラーTシャツ 1990円
・ドライカノコポロシャツ 2990円
・ウインドプルーフスタンドブルゾン 7990円
◆▼バイカラーTシャツ
まず紹介するのはバイカラーTシャツ。一見すると何の変哲もないクルーネックTシャツ。しかし、袖をまくるとバイカラーになるという、アンダーソンらしい遊び心が隠れた一着です。
デザインは丸首のベーシックなクルーネック。最も無難で使いやすいネックラインです。裾は後ろがやや長めの仕様で、全体的に少しオーバーサイズ気味のシルエット。素材はコットン100%。安っぽさは一切なく、やや表情のある質感になっています。
◆2026年春夏のトレンドは…
特にオススメは「ナチュラル」。白にわずかにグレーを混ぜたようなニュアンスカラーで、映像ではグレー寄りに見えるかもしれませんが、実物は奥行きのある色味。さらに袖を2回ほど折るとカーキが現れ、一気に差別化が可能になります。
2026年春夏は袖まくりがスタイリングトレンド。その流れに乗るだけで自然とバイカラーが完成します。緩めの作りなので袖を折ることで袖丈・袖幅が引き締まり、身幅とのバランスが取りやすくなるのもポイント。
日本の夏は長いのでTシャツ一辺倒になりがちだからこそ、差別化できる一枚を持っておく価値があります。サイズはワンサイズアップ推奨。
◆▼ドライカノコポロシャツ
次に紹介するのはドライカノコポロシャツ。ユニクロのインラインにもあるドライカノコシリーズのJWAコラボ版。カノコ素材は凹凸があり、肌との接地面積が少なくベタつきにくいのが特徴。ややスポーティな印象ですが、襟があることでフォーマル寄りにも見せられるのがポロシャツの強みです。
ポロシャツは半袖Tよりも一段階格式が上がる、スポーティにもフォーマルにも振れる万能ポジション。夏トップスの選択肢として押さえておきたい存在です。
素材はコットン×ポリエステルの混紡素材でチープさは皆無。インラインとの違いは刺繍位置やJWA刻印ボタンなどのディテール、そして何よりシルエットです。
◆大人っぽい夏トップスがほしい方に
コラボの方がゆったりしたオーバーサイズで、袖丈も長め。襟もややワイドに設計され、今のトレンドを反映しています。
ユニクロは万人向けゆえにトレンド反映が穏やかになりがち。その弱点をコラボラインが補完している形です。
サイズはワンサイズアップ推奨。オススメカラーはブラックです。
◆▼ウインドプルーフスタンドブルゾン
最後に紹介するのはウインドプルーフスタンドブルゾン。春用ライトアウターの本命はこれでしょう。
デザインは極めてミニマル。装飾は排し、ステッチも同色でまとめられています。ジップは隠れる仕様で、防風性を高めつつ見た目もすっきりしています。
裏地はメッシュ。袖はボタンで絞れる仕様になっていて、外気の侵入を防ぎます。
◆モダンでありながら使いやすい
リブやフロントの構造も含め、防風設計が徹底されている1着。最大の魅力は襟の立ち上がりです。ジップを開けても閉じても美しく、首元が整うことで全体のシルエットがかっこよく見えます。
