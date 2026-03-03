NTTドコモは1日、サブスクリプションサービス「スゴ得コンテンツ」を「dバリューパス」にリニューアルした。サービスロゴも変更された。料金は月額550円。

dバリューパスは、独自のアプリやコンテンツが利用できるほか、クーポンやdポイントなどの特典を受け取れるサービス。

たとえば、天気予報や乗換案内などの生活を便利にするアプリから、ゲーム、人気キャラクターのコンテンツまで、定額で使い放題となる。

クーポンも拡充され、コンビニで使える100円お買物券の抽選に毎日参加できるほか、毎週金曜日にはコーヒーやからあげなどのコンビニ人気商品があたるW抽選が開催される。ほかにも、映画館で利用できる最大500円の鑑賞クーポンも提供される。

ポイント還元も行われ、d払いによる決済のたびに抽選でdポイントが獲得できる「d払いポイントサービス」や、dアカウントとAmazonアカウントを連携することで毎月5・6日にポイント還元5倍になる「Amazon dポイントボーナスday」などが利用でき、より多くのポイント還元を受けることができる。

さらに、dバリューパスのサービス利用者であれば、「CHARGESPOT」のモバイルバッテリーを毎月無料で利用できる。

dバリューパスは、ドコモユーザー以外でもサービスを利用できる。iPhone・iPadではブラウザ上の「dバリューパスポータルサイト」からサービスを利用できるほか、AndrodiではGoogle Play経由で「dバリューパスアプリ」が提供されている。