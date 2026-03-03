マドリーがまさかの２連敗で首位バルサと勝点差４。アルベロア監督は審判を批判「何度もゲームが中断された」
現地３月２日に開催されたラ・リーガの第26節で、レアル・マドリーがホームでヘタフェと対戦。圧倒的にゲームを支配しながらも、再三のチャンスを活かせず。39分に失点して０−１で敗れた。
前節のオサスナ戦（１−２）での黒星に続いて、これでリーグ戦２連敗。首位のバルセロナには４ポイント差をつけられた。
スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、マドリーのアルバロ・アルベロア監督は、「獲得できる勝点は36残っている。目標はそのすべてを得ることだ」と残りのリーグ戦への意気込みを語る。
「このような敗戦ではあまり希望は持てないが、ここで誰もリーガを諦める者はいない。選手たちの努力に対して、まったく文句はない。敗戦の責任があるとしたら、それは私だ」
一方、ヘタフェ戦のレフェリングに対しては不満を露わにしており、「審判がこういった試合にした。何度もプレーを止めること許し、ゲームが中断された。ヘタフェは許された範囲でプレーしていただけで、彼らを批判するつもりはない」と述べている。
マドリーは次節、６日にセルタと敵地で激突。３試合ぶりの白星を掴めるか。
