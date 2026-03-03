ロシアの元金メダリストが私見「なぜ米国は良くて、ロシアはダメなのか？」…国際大会へ「我々を復帰させるべき」

ジュロワ氏がロシア勢の国際大会復帰を訴えた(C)Getty Images

ロシアの元スピードスケート女子金メダリストで下院議員のスベトラーナ・ジュロワ氏が、ロシア選手の国際大会復帰を国際オリンピック委員会（IOC）へ向けて訴えた。

ミラノ・コルティナ五輪では、フィギュアスケートのアデリア・ペトロシアンなど一部のロシア選手が中立選手として参加したが、ロシアはウクライナ侵攻により国として国際大会への出場が禁止されている状況だ。

ロシアメディア『スポーツ24』によれば、同氏は「IOC（国際オリンピック委員会）がすべきなのは、米国人を排除することではなく、我々ロシアの選手を復帰させることです」と発言し、米国がイスラエルとともにイランへの攻撃を開始したことを受け、米国選手の出場禁止を求めるのではなく、ロシア選手の復帰を決断するべきだと主張した。

さらに「彼らは自ら『パンドラの箱』を開け、他国でも紛争が起こることを理解していたはずです。IOCは常に『（ロシアの件とは）状況が違う』と言い張ってきましたが、ここ数か月の間、イスラエルや米国による攻撃的な姿勢は一度きりではありません。これらは軍人や外交官が対処すべき問題です。大会の開催権を取り上げたり、選手を排除したりすることは、我々ロシアを含め、あってはならないことです」と主張した。