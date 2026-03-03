

左から：「UCCミルクコーヒー 袋180g」「同 スティック 5P」

UCC上島珈琲（以下、UCC）は、1969年に発売した世界初の缶コーヒー「UCCコーヒーミルク入り（当時の製品名）」、現「UCCミルクコーヒー」ブランドから、カフェインレスコーヒーを使用し、鉄やカルシウム入りで、牛乳で溶かして飲むパウダータイプ「UCCミルクコーヒー 袋180g／スティック 5P」の2品を3月2日に発売した。カフェインレスのため、子どもも安心して飲用でき、コーヒーデビュー、親子でのカフェタイムにもぴったりとなっている。

成長期の子どもに嬉しい「鉄・カルシウム」を配合した。やさしい苦味とリッチな甘みで、牛乳を注ぐだけで本格的な味わいになっている。

「UCCミルクコーヒー」は、1969年にUCCグループ創業者・上島忠雄（1910〜1993）の「いつでも、どこでも、一人でも多くの人においしいコーヒーを届けたい」という創業精神のもとに開発された、世界初の缶コーヒー。「初めて飲んだコーヒーは「UCCミルクコーヒー」」という、“コーヒーデビュー”アイテムとしてのエピソードは消費者からよく寄せられている。より幅広い世代の人に「UCCミルクコーヒー」を味わってもらいたいという思いから、子どもにも安心して楽しめるカフェインレスコーヒーの紙パックタイプを2019年から展開している。

今回、親子で一緒に「カフェタイム」を楽しめるカフェインレスコーヒーの新たなラインアップとして、牛乳で溶かして飲むパウダータイプが新登場する。カフェインレスコーヒーを使用しているほか、成長期の子どもに嬉しい「鉄・カルシウム」を配合しており、“コーヒーデビュー”にも最適だとか。冷たい牛乳にも溶けるため、忙しい朝やリラックスタイムのアイスドリンクとしても手軽に使える。





1969年に世界初の缶コーヒーとして開発・発売された「UCCミルクコーヒー」は、発売翌年の1970年に大阪で開催された日本万国博覧会（大阪万博）をきっかけに爆発的にヒットし、いつでもどこでも手軽に飲める缶コーヒーは、新しい食文化、飲用スタイルを確立し、缶コーヒー市場の礎を築いた。発売から57年の現在も、子どもから大人まで世代を超えて幅広い人々に愛飲されるロングセラーブランドとなっている。

また、おいしさや手軽さだけでなく、パッケージも愛されてきた「UCCミルクコーヒー」。発売当初から一貫して茶色・白色・赤色の3色を使用しており、「三色缶」の愛称で親しまれている。

UCCは、これからも「いつでも、どこでも、一人でも多くの人においしいコーヒーを届けたい」という創業精神のもと、同製品の展開を通じて、子どものコーヒーデビューをサポートし、未来のコーヒー文化の発展に貢献していていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月2日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp