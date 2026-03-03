高校を卒業し、今春から新たな一歩を踏み出す卒業生たちの門出を祝う、希望に満ちた贈り物です。

IRいしかわ鉄道が電車を利用する卒業生たちに、石川県が開発したフリージアの一種「エアリーフローラ」を贈りました。

IRいしかわ鉄道の東金沢駅で卒業生に手渡されたのは、石川県産フリージアのオリジナル品種「エアリーフローラ」です。

「旅立ちを祝う花」とされ、花言葉は「希望」です。鮮やかな花が卒業生の門出を祝います。

IRいしかわ鉄道では、3年間鉄道を利用した高校生に感謝の気持ちを伝えようと2019年からエアリーフローラを配っていて、2026年で8回目となります。

◇受け取った卒業生…「うれしいです」「今まで支えてくれた家族やいろいろな人に感謝をして、恩返しをしながら、自分の夢に向かって頑張っていきたい」

◇IRいしかわ鉄道金沢駅・新田晃一駅長…「ずっとIRいしかわ鉄道をご利用いただいて感謝の気持ちをこめて。今後の新しい新生活に向かって、また応援したいという気持ちでお花を渡した」

IRいしかわ鉄道では5日まで、改札内に職員から卒業生に向けたメッセージボードも設置します。