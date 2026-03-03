おやつカンパニーは、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子「素材市場」の新定番フレーバーとして「素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）」を3月2日から発売した。

誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっている。そんな健康ニーズに応えるため、2021年8月から、間食らしいエンターテインメント性とヘルシー感覚を両立したスナック菓子「素材市場」を開発。魚を食べたいけれど、料理や後片付けが面倒で少し敬遠されがちな魚を、より多くの人に、より手軽に味わってもらうため、いわしを生地にたっぷり練り込んだ「素材市場いわしのスナック（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）」を展開している。

そして今回、新定番フレーバーとして「素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）」が仲間入りする。まぐろを生地にたっぷり練り込み、ほんのり山葵の風味を効かせ、まぐろの旨みと醤油のコクがあと引く味わいに仕上げた。カリッサクッと軽快なスナック菓子らしい食感で、美味しく食べながら、カルシウム、ビタミンD、DHA、鉄分を手軽に摂れるヘルシー感覚のおさかなのスナック菓子となっている。

育ち盛りの子どものおやつに、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、お酒のおつまみにと、気になる栄養素を賢く毎日の生活に取り入れたい人にぴったりだとか。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］3月2日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp