生活雑貨メーカーのマーナは、「ポリ袋ホルダー」のWEB限定色「ブラック」を3月2日から発売した。

「ポリ袋ホルダー」は、V字のフレームを開くと自立し、ポリ袋をセットするだけでキッチンのゴミ入れとして活用できるアイテム。セット方法は、ポリ袋を奥から手前にかけるだけ。袋の口が大きく開くため、ゴミをスムーズに捨てられる。フレームの開き具合を調整することで、狭いスペースでも場所を取らずに使用できる。

フレームの上下には一体型の滑り止めを施した。これによって、袋が滑り落ちず、本体そのものも安定する。さらに、凹凸を最小限に抑えたことで汚れが溜まりにくく、手入れが簡単だとか。ゴミが少ない時にはフレームを閉じることで簡易的なフタとして機能する。フレームを閉じると約3cmの薄さに。コンパクトに片付けることができる。





用途は生ゴミ入れの他に、食材を袋に入れて下味をつける際や、作り置きした料理を保存袋に移し替える際のスタンドとして、さらには食卓でのゴミの一時置きなど、様々な場面で活躍する。

今回、定番のホワイトに加えて新たに登場するWEB限定の「ブラック」は、汚れが目立ちにくいだけでなく、ブラックやステンレスを基調としたキッチンインテリアとも調和する。

［小売価格］1210円（税込）

［発売日］3月2日（月）

マーナ＝https://marna.jp