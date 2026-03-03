

「メディエイド アシストインソール アーチ＆グリップ 静電気帯電防止」

日本生まれのサポーター専業ブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックスは、静電気帯電防止仕様のシューズ着用が求められる現場に向けて「アシストインソール アーチ＆グリップ 静電気帯電防止」を3月2日から発売した。

製造業や物流業などの労働現場では、安全確保のために安全靴の着用を義務付けている企業も多く見られる。

こうした背景を踏まえ、同社はスポーツ分野で培ったインソール製品開発のノウハウを労働現場にも活かし、安全靴による困りごとの解決を目指して、昨年に「メディエイド アシストインソール アーチ＆グリップ」を発売した。





同製品は、主に製造業で働く従業員の人々に支持されており、発売後1年を待たず、累計販売数2万5000ペアを突破するなど好評を得ているという。

発売後、多くの反響が寄せられる中で、現場の人から静電気帯電防止仕様のインソールを求める声が多数寄せられていた。

こうしたニーズに応えるため、好評の特徴はそのままに、帯電を抑制する機能を付加した「メディエイド アシストインソール アーチ＆グリップ 静電気帯電防止」を新たに発売する。

同製品を通して、製造・物流現場など、安全靴を履いて作業する人々の足をサポートしていく考え。

［小売価格］4510円（税込）

［発売日］3月2日（月）

日本シグマックス＝https://www.sigmax.co.jp