かまって！ 遊びたくてたまらない新入りが、先住犬のまったりタイムを邪魔すると？／今日のルンルン
家に迎えるとなると、ハードルが高そうな大型犬。でも身体が大きい分、一緒に暮らせば、感じられる愛も特大!?
【漫画】『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』を第1回から読む
モフモフの超大型犬に癒される日々を配信し、フォロワー数26万人超えの大人気YouTubeチャンネル「今日のルンルン」が、『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』としてついにコミカライズ！
動画でおなじみのエピソードをもとに、家族との心温まる交流や犬たちの絆を丁寧に描写。超大型犬グレートピレニーズのルンルン、アラン、ベル、そして新しく仲間入りしたリリー…個性豊かで笑いと癒しにあふれる彼らとの、最高に幸せなモフ生活をお届けします！
※本記事は『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』（今日のルンルン：原作、黒羽沙乃：漫画/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
