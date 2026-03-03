すき家、炭火香る大きなチキンがスプーンでほろっとほぐれる「炭火焼きほろほろチキンカレー」を発売
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、3月10日午前9時から、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売する。
「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品とのこと。
チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、ほろほろで炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能してほしいという。辛さを自由自在に調節できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、スパイシーな味わいへの変化を楽しめる。
また、とろ〜りチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群な「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」も用意した。好きなメイン商品と一緒に柔らかなチキンを楽しめる「炭火焼きほろほろチキン」も販売する。
ぜひこの機会に、すき家やおうちで「炭火焼きほろほろチキンカレー」を食べてほしい考え。
［小売価格］
炭火焼き ほろほろチキンカレー
（ミニ）：750円
（並盛）：850円
（大盛）：990円
（メガ）：1250円
チーズ ほろほろチキンカレー
（ミニ）：950円
（並盛）：1050円
（大盛）：1190円
（メガ）：1450円
ほうれん草 ほろほろチキンカレー
（ミニ）：850円
（並盛）：950円
（大盛）：1090円
（メガ）：1350円
おんたまほうれん草 ほろほろチキンカレー
（ミニ）：960円
（並盛）：1060円
（大盛）：1200円
（メガ）：1460円
炭火焼きほろほろチキン 単品：400円
（すべて税込）
［発売日］3月10日（火）
すき家＝https://www.sukiya.jp