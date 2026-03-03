「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNo.1（富士経済「美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018〜2019年実績、「美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023−2024」2020〜2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして）のヤーマンは、3月10日に「myse（ミーゼ）」ブランドから、内側（角質層まで）から光り輝くようなクリア（うるおうことによる肌の見え方）な素肌へと導く「グロウクリアブースター」をヤーマン公式オンラインストア（ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア楽天市場店、ヤーマン公式ストアYahoo！ショッピング店、ヤーマン公式ショップAmazon店、ヤーマン公式Qoo10ストア、ヤーマン公式TikTokショップ）で発売する。





製品特徴は、ヤーマンの技術を搭載した「グロウクリアブースター」。セラムを肌へたっぷりと浸透（角質層まで）させ、内側から光輝くようなクリアな素肌を叶える。また、ヤーマンの40年以上にわたる研究で培った浸透技術を搭載した。セラムの浸透をサポートし、透明感あふれる素肌を叶える。表情筋をトレーニングするEMSを搭載した。気になる部分を中心に使うことで、シャープな顔印象へと導く。メイク前の土台ケアとしてもおすすめとなっている。肌を温めてやわらげるRF（ラジオ波）を搭載。美容液の浸透をサポートしながら、弾むようなハリ肌を叶える。

併用化粧品「グロウブースターセラム」は、「グロウクリアブースター」の手入れをサポートする美容液。表情筋をトレーニングするEMSや肌を温めるRF（ラジオ波）を、肌へ届けるサポート成分（クエン酸、クエン酸ナトリウム（いずれもpH調整剤））を配合した。ジェル状の美容液が肌の上に長く留まり乾燥を防ぎ、摩擦レス（美容液が肌にとどまることで摩擦感が少ないこと）の手入れを叶える。

［小売価格］2万3100円（税込）

［発売日］3月10日（火）から順次

ヤーマン＝https://www.ya-man.co.jp