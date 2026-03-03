ノーベル製菓は、3月16日から、「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」を発売する。

様々な商品が展開されている素材菓子市場において、同商品は海苔の素材菓子ではめずらしい“ロール形状”と「バリバリッ」とした食感が特徴となっている。

海苔本来の美味しさを活かしつつ、ロール状の海苔を1本まるごとかじるというこれまでにない新しい食べ方を楽しみめる。

フレーバーは海苔の風味を引き立てる「うま塩味」と、ほどよい酸味がアクセントの「濃い梅味」の2種類展開となり、どちらも飽きの来ない味わいで、気分や好みに合わせて選べる。

「海苔」は、ごはんのお供から、おやつ・お酒のアテまで食のシーンを広げており、海外では“ロール形状の海苔”が注目を集めていることから、海苔のさらなる可能性を国内でも広げたいという想いで独自の味付けを施した「ノリマキ」の商品化を企画した。

「ノリマキ」は、ひと口かじった瞬間に感じる「バリバリッ」とした食感と、海苔本来の美味しさを引き立てる味付けにこだわり、思わず手が伸びるようなクセになる商品となっている。

フレーバーには海苔と相性のいい「塩」と「梅」を採用し、馴染みがありながらも、他のお菓子では味わえない唯一無二の満足度の高い味わいに仕上げている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月16日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp