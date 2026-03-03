大正製薬は、「リポビタン」シリーズから、大正製薬独自の処方設計（ビタミン含有保健剤のドリンク剤として、有効成分9種類の組み合わせ（調査元：SIDIC 2026年11月時点 同社調べ））で、加齢に伴う睡眠の悩みを改善するミニドリンク剤（50mL）の「リポビタンヨルリズム」（指定医薬部外品）を、3月16日から発売する。

リポビタンヨルリズムは、年齢とともに眠りが浅くなった・夜中に何度も目が覚めてしまうなど、加齢に伴う睡眠の悩みに寄り添い、開発された栄養ドリンク剤。





身体の疲労回復をサポートするタウリン・ビタミンB群（B1・B2・B6）、睡眠系アミノ酸のグリシン、不足しがちなマグネシウムなどを配合した、大正製薬独自の処方設計で、年齢とともに疲れが抜けにくい・寝つきが悪い・眠りが浅いといった悩みの改善に効果を発揮する。

また飲用シーンにあわせてすっきり飲みやすい、オレンジ＆おだやかハーブ風味を採用。糖類ゼロ、ノンカフェインでおやすみ前にも飲みやすい製品となっている。

同社は、今後も多様化する生活者の皆様のニーズに応える製品開発を通じて、人々の健康に寄り添っていく考え。

［小売価格］330円（税込）

［発売日］3月16日（月）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp