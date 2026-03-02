20年目のShall we ダンス？

日曜日の昼下がり。

【写真を見る】「名前も知らない、でも心は通う」参加費500円の“大人の社交場” 目の不自由な女性も虜にする 昼下がりの公民館で「Shall we ダンス？」前編

ドレスアップした紳士淑女が集うダンスパーティー「シャルウィーダンス？」が開かれています。

大人の社交場にふさわしく、男性は女性をエスコート。

ワルツにタンゴ、ブルース、チャチャチャ。

心ゆくまで、音楽に身を委ねます。

参加者「名前も知らないんですよ、みなさんね。名乗ったりはしないし。それでもお話ししたり踊ったり」

参加者「いろんなドレスを着替えられるんで、とても楽しいです。衣装の数はたぶん100着とかそんなだと思います。多分みなさんそうだと思います」

～2026年3月1日（日）放送「新 窓をあけて九州」から～

20年間で参加者は6万5000人 主催するのは――

パーティーを主催するのは坂元昭彦さん（83）。

20年前、定年したのを機に「シャルウィーダンス？」を立ち上げました。

パーティーを主催する坂元昭彦さん（83）「いろんな人と会話ができて、踊って、上手だ下手だとか思いながら。それがいいのよ～。う～ん」

会場は、地域の公民館。

誰でも参加できる気軽さと坂元さんの人柄に惹かれた人達で、多い時には100人以上がひしめき合うことも。

この20年で、参加者は延べ6万5000人を超えました。

※＜Shall we ダンス？＞参加費500円 月に3～4回 日曜日に開催

曲は、選りすぐりを集めた120枚の〝MD〟から。

数年前に足を痛めて以来、踊ることはなくなりましたが、音響に司会にと、すべてをこなし、お客さんを楽しませます。

パーティーを主催する坂元昭彦さん「は～い、いくわよ～」

参加者「坂元さんはサービス精神旺盛なんですよ。自分から考えてみんなが楽しむためにどうしたらいいか考えてあるからですね。

会場に花を生ける常連さん「幸せですよ」

常連の森田さんはいつも一番乗り。

坂元さんと一緒にパーティーを盛り上げたいと、ボランティアで花を生け続けて10年になります。

10年来の常連で会場で花を生ける 森田啓市さん「こうやってできることは俺にとっては幸せですよ。坂元さんも嬉しいし、来たお客さんももっと嬉しいし、俺もいいし、3人いいでしょ。三者がね」

森田啓市さん「やっぱり楽しんでもらいたいですよ、せっかくだから、この時を。な～んてかっこいいこと言っちゃった」

目が不自由な女性「私の人生の中で一番素晴らしいこと」

こちらも15年前からの常連さんです。

中地千恵さん「黒字に赤のバラ？」

ヘルパーさん「そうです、そうです。お花が赤で」

中地さんは生まれつき目が見えません。

（衣装の色を確認する）

ヘルパーさん「赤の方が多いですね」

中地千恵さん「赤の方がバラが多い」

ヘルパーさん「だから華やか」

中地千恵さん「そうですか」

社交ダンスに出会ってから、相手のリードに合わせて踊る「安心感」と「解放感」を知りました。

中地千恵さん

「(社交ダンスの魅力は)なんか見えなくても楽しんで踊れるところ、動けるところ」

「ここに来るのが楽しみだし、皆さんと一緒にお話ししながら踊ったりできることは最高の幸せだと思います。仲間がいるっていうことはいいことですね」

数年前からはレッスンにも通うほど、すっかり社交ダンスのとりこです。

中地千恵さん

「やっぱりもっと上手くなりたい。そしていろんなステップを覚えたい」

「こんなに楽しいことがあるんだなって、そしてこんなに夢中になれることが、あるっていうことは私の人生の中で一番素晴らしいことだなと思っています。」

「もうダンスなしでは生きていけないかもしれないですね(笑)」

～後編に続く～

▼「趣味ではなく、運命」 83歳主催者がたどり着いた境地 20年目のパーティーで見えた“幸せ”のかたち 「Shall we ダンス？」後編