DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、スリクソンのゴルフボール史上最高の飛距離性能を実現したゴルフボールNEW「スリクソン XmaX」を4月10日から販売する。

従来品に比べてさらに飛びを追求するために、コア、カバー、ディンプルの3要素をすべて徹底的に見直し向上させた。高初速を実現する新開発コア、スピン量を抑えたカバー、高弾道を実現するディンプルと技術を組み合わせることで、SRIXONゴルフボールの史上最高の飛距離性能（ドライバーヘッドスピード45m／s以下での計測結果、同製品はR＆AおよびUSGAの用具規則に適合している）を実現した。





「スリクソン XmaX」の特長は、新開発の「エックスマックス マッハ コア」によってさらなる高初速化を実現した。また「H.R.カバー」はスピン量を抑える設計となっており、これらの組み合わせによって、大きく飛び曲がりにくいボールに仕上がっている。

ディンプル深度を調整した「高弾道338スピードディンプル」が高い弾道を実現し、頂点後もスピードを維持し、伸びのあるキャリーを生み出す。

センターラインを長く配置することで、アドレス時のターゲット方向を狙いやすく設計した。さらに、上下に幅広の2本ライン（帯）を採用し、カップに向かってまっすぐ打ち出しやすい視覚効果を実現。正確なセットとストロークをサポートする新デザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月10日（金）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm

住友ゴム工業＝https://www.srigroup.co.jp