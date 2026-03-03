米国とイスラエルの攻撃を受け、イランは原油輸送の要衝であるホルムズ海峡を事実上封鎖した（写真：ロイター/アフロ）

エネルギー安全保障のリスクとして何度も指摘されたホルムズ海峡の封鎖が、事実上とはいえ現実に起きてしまった。米国とイスラエルがイランを攻撃したことに対し、イラン軍はバーレーンなどの米軍基地を反撃するとともにエネルギー輸送の要衝（チョークポイント）であるホルムズ海峡の航行禁止を通告。安全確保のために日本の海運大手などが運行を見合わせる事態になった。原油市場は今のところパニックに陥っていないものの、地域の緊迫が長期化すれば内外経済に深刻な影響が避けられない。

（志田 富雄：経済コラムニスト）

ホルムズ海峡を通る原油、LNGの8割超がアジアに向かう

米エネルギー情報局（EIA）の調べによると、オマーンとイランの間に位置するホルムズ海峡を通過した原油は2024年平均で日量約2000万バレルに及ぶ。これは世界の石油消費量の5分の1、海上貿易の27％に相当する。

サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）、カタールなどでタンカーに積み込まれ、ホルムズ海峡を通る原油（付随ガスを含む）のうち、推定で84％、液化天然ガス（LNG）の同83％が日本をはじめとするアジア市場に向かう。日本にとってホルムズ海峡は、世界有数の産油・産ガス国である米国よりもはるかに命綱としての意味が大きいのだ。

出所: U.S. Energy Information Administration analysis based on Vortexa tanker tracking、注:「1Q25」は2025年第1四半期のこと

2010年代初め、ホルムズ海峡の危機がクローズアップされた際、実際に航行経験のある船長に話を聞いたことがある。海峡は意外に広く、最も狭いところで幅30キロメートル以上ある。そこに国際海事機関（IMO）が片側2カイリ（約3.7キロ）ずつの幅で航路を定めている。幅2カイリの航路はマラッカ・シンガポール海峡などと比べかなり広いという。

そんな広い海峡を武力で封鎖することは実際問題として難しいのではないか、との見方もあった。

だが、「事実上の封鎖」はいとも簡単に起きてしまった。

スエズ運河のような迂回ルートがないホルムズ海峡

米国とイスラエルの攻撃を受け、イランの革命防衛隊が「ホルムズ海峡を通航することを禁止する」と通告。ホルムズ海峡に通じるオマーン湾で船舶が攻撃を受けたとの情報も流れた。武力行使による危険性が高まれば、日本など先進国の海運企業は運航をストップせざるを得ないからだ。

すでに海運業界では23年末からイエメンの親イラン武装組織フーシによる商船攻撃が相次ぎ、スエズ運河から紅海を通る航路の運航を24年から取りやめる動きが相次いだ。それから約2年間にわたり、このルートを避け、南アフリカ共和国の喜望峰沖を通る遠回りルートが主流になっている。

乗組員と航行の安全を重視するとの判断を踏まえれば、ホルムズ海峡の航行が止まる事態も十分に予想できた。

海上交通情報サイト「マリントラフィック」の3月1日船舶運航データに基づくロイターの推計で、ホルムズ海峡より内側のペルシャ湾に少なくとも150隻のタンカーが錨を下ろして停泊。金子恭之国土交通相は3日の閣議後会見で、同日時点でペルシャ湾内に日本関係の船舶42隻が待機していると明らかにした。日本政府は海運各社で構成する日本船主協会に対し、付近の船舶が新たにペルシャ湾内に入らないように注意喚起した。

ホルムズ海峡にはスエズ運河のような迂回ルートがない。サウジやUAEはホルムズ海峡が使えなくなった場合に備え、パイプラインを整備しているものの、輸送能力には限界がある。しかも、サウジのパイプラインの出口があるヤンブー港は多くの海運会社が航行を避ける紅海にある。

1980年代に起きたイラン・イラク戦争時には多くのタンカーがホルムズ海峡で被弾した。当時を知る石油トレーダーから、「産油国のタンカーにホルムズ海峡の外まで輸送してもらい、そこから積み替えて輸送した」という話を聞いたことがある。しかし現在は産油国側もそんなリスクは避けるだろう。

備蓄制度がない天然ガス、3週間分の在庫だけが頼り

こうした事態に備え、日本は官民合わせて254日分（産油国共同備蓄を含む）の石油備蓄を持つ。ただ、ペルシャ湾からの輸出停滞が長期化すれば備蓄は減少し、危機感は日に日に強まる。天然ガスに至っては備蓄制度がなく、およそ3週間分ある電力・ガス各社の在庫が頼りだ。

ホルムズ海峡が封鎖されるという事態を目の当たりにし、週明け3月2日の原油市場で相場は1バレル100ドルに向かう高騰もあり得ると考えられた。しかし、米原油先物（期近）の高値は75ドルで止まり、その後は様子見に転じた。市場では「ホルムズ海峡の封鎖は長期化しないだろう」との声も目立つ。

原油市場の楽観論がいつまで続くかは不明だ。

日本を筆頭に海運企業の多くがすでに2年間もスエズ運河〜紅海ルートを回避している事実は重く考えるべきだろう。戦闘が拡大すればホルムズ海峡だけでなく、主要産油・産ガス国の施設が甚大な被害を受けるリスクも高まる。

マーケット・リスク・アドバイザリーの新村直弘共同代表は、カタールのラスラファンにあるLNG施設がイランの攻撃で停止した「20％ショック」を危惧する。世界のLNG（液化天然ガス）供給の20％占める同施設の停止が長期化すれば、この欠落をすぐに埋めることは、LNGの一大産出国の米国でもできないため、「世界経済に巨大な打撃になる」と考える。

天然ガス市場の反応が原油市場よりも強かったのはそのためだ。欧州で天然ガス価格の指標になるオランダのTTF先物は2日に前週末比で一時5割も上昇。アジア市場のLNGスポット取引価格も大幅に上がった。

日本が長期契約で調達するLNGの多くは原油の輸入価格に連動する仕組みだ。スポット市場でLNGを調達しようとしても、その価格もすでに高騰し始めた。

中国の原油輸入量のうち、ベネズエラ、イランで約15％を占めるとのデータ

為替市場は有事のドル買いで円安・ドル高に動いた。原油相場が高騰すれば日本の貿易赤字が拡大し、実需の円売りが膨らむとの見方もある。

原油相場の高騰と円安が同時進行すれば日本経済の痛手は大きくなり、ガソリン価格や電気・ガス料金の引き上げをもたらし消費者を直撃する。

今回のイラン攻撃で、中国が受ける影響も大きい。

1月のベネズエラに続きイランも攻撃したことで、CNNは「トランプ米大統領はわずか2カ月足らずで、中国の最も緊密な同盟国2カ国を排除し、その過程で中国の原油供給を脅かしている」と指摘した。

コロンビア大学世界エネルギー政策センターのデータに基づきCNNが算出したところ、両国を合計すると中国の原油輸入量の約15％を占めているという。イラン産原油が巧みに出荷地を隠し、中国に向かっていたことは昨年3月の本コラム「跋扈する『闇の船団』、原油タンカー5隻に1隻の規模に」でも触れた。

跋扈する「闇の船団」、原油タンカー5隻に1隻の規模に 対ロシア、イラン、経済制裁が増殖させる負の落とし子

米財務省は「闇の船団」を摘発しているものの、モグラ叩きのようにすり抜けるタンカーが現れる。ベネズエラに続き、イランを攻撃したトランプ政権に、エネルギー調達を難しくすることで中国を追い詰めるという裏の狙いがあったことは十分に考えられる。

今回の米国とイスラエル攻撃は改めて「視野にあるリスクはいつ現実になってもおかしくない」ことを市場に示した。金市場に逃避するマネーは再び勢い付き、ニューヨーク先物（中心限月）は一時1トロイオンス5400ドルを超えた。投機による買いで吹き上がった1月末の最高値（5626ドル台）が視野に入ろうとしている。

筆者：志田 富雄