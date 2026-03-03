草刈民代、映画監督の夫との2ショット公開「着物姿がお似合い」「上品で憧れます」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の草刈民代が3月2日、自身のInstagramを更新。夫で映画監督の周防正行氏との着物姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60歳ベテラン女優「上品」着物姿で寄り添うおしどり夫婦ショット
草刈は「今発売中の ＠kimonosalon＿kateigaho 『きものsalon』春夏号に夫と出演させていただいています」とつづり、雑誌「きものsalon」（世界文化社）の撮影時オフショットを複数枚投稿。「周防正行監督作品『舞妓はレディ』で、芸妓役を演じたことをきっかけに、着物に興味を持ち始めました」「今回は私物の着物を着用」と明かして、夫婦で落ち着いた色合いの着物をまとい、石造りの建物を背景に肩を寄せ合うショットを公開している。
他にも黄色や黒など夫婦で3通りの雰囲気の異なる着物姿を披露し「夫は慣れない着物で、『恥ずかしい』と言いっぱなし とても楽しい撮影でした」と続けている。
この投稿には「素敵なご夫婦」「着物姿がお似合い」「上品で憧れます」「美しい」「記念になりますね」「絵になるお2人」などの反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に周防氏と結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】60歳ベテラン女優「上品」着物姿で寄り添うおしどり夫婦ショット
◆草刈民代、夫と着物姿で2ショット
草刈は「今発売中の ＠kimonosalon＿kateigaho 『きものsalon』春夏号に夫と出演させていただいています」とつづり、雑誌「きものsalon」（世界文化社）の撮影時オフショットを複数枚投稿。「周防正行監督作品『舞妓はレディ』で、芸妓役を演じたことをきっかけに、着物に興味を持ち始めました」「今回は私物の着物を着用」と明かして、夫婦で落ち着いた色合いの着物をまとい、石造りの建物を背景に肩を寄せ合うショットを公開している。
◆草刈民代の投稿に反響
この投稿には「素敵なご夫婦」「着物姿がお似合い」「上品で憧れます」「美しい」「記念になりますね」「絵になるお2人」などの反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に周防氏と結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】