「コアラのマーチ」43年目でパッケージリニューアル “リアルコアラさん”卒業＆約17万通りの絵柄企画も開始
【モデルプレス＝2026/03/03】株式会社ロッテは3月17日より、ロングセラー菓子ブランド「コアラのマーチ」のビスケットの絵柄、パッケージをリニューアルし、「366日のハピバのマーチ」絵柄企画を開始する。
また、発売43年目を迎えた「コアラのマーチ」を大幅にリニューアルし「コアラのマーチ＜チョコ＞」「コアラのマーチ＜全粒粉in旨ビス＞」を3月17日より全国で発売することが決定。本商品は、「大人もおいしく楽しみたい」という声を受け、子どもはもちろん、大人にももっとおいしいと感じてもらえるよう、ビスケットの食感とチョコレートの味わいを見直した。また、パッケージデザインも刷新。発売当初からパッケージの正面で親しまれてきた“リアルコアラさん”は今回を機に卒業し、今後は“コアラのマーチくん”がブランドの“新しい顔”として、商品を彩る。
【写真】「コアラのマーチ」リアルコアラさん描かれた旧パッケージ
◆「コアラのマーチ」パッケージをリニューアル
2024年に40周年記念として実施した「名前入り」企画で反響を呼んだ同商品。今回普遍性をさらに追求し、誰にも必ず当てはまる「誕生日」「西暦」「干支」「血液型」を絵柄に採用した。絵柄は全500種類にのぼり、その組み合わせは約17万通り。本企画で“自分だけのコアラ”を組み合わせることで、より深いコミュニケーションツールへと進化を遂げた。家族や友人と「自分や推し探し」で盛り上がる新しい喫食体験を提供する。
◆「コアラのマーチ」新商品も展開
3月17日より、新商品「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」を発売。北海道産生クリームを使用したビスケットに、香り豊かないちご風味のチョコレートをとじこめ、ショートケーキをイメージした味わいに仕立てた。パッケージは箱をショートケーキに見立て、ろうそくにはコアラのマーチの誕生年「1984」と、今年制定した「コアラのマーチの日」である「0303」をあしらっている。
「366日のハピバのマーチ」企画にちなんだ商品として、記念日やちょっとしたお祝いのシーンに提案。お菓子を超え、自分や大切な人の記念日をビスケットで自由に組み合わせてお祝いできる、ブランドの新たな価値を届けている。
◆CUTIE STREET、コアラの街（マーチ）応援団に就任
「コアラのマーチ」が3月3日を「コアラのマーチの日」として、記念日制定したことを記念して実施する「コアラの街（マーチ）」企画の応援団に、アソビシステム株式会社に所属するアイドルグループ・CUTIE STREETが就任。今回の記念日制定を機に、原宿ではコアラたちが街をジャックする「あそび」をテーマにした「コアラの街」では、CUTIE STREETのメッセージ入りコアラカチューシャを含むプレゼントがもらえるポスターハント企画を実施する。
2024年に結成したCUTIE STREETは「原宿から世界へ」を掲げ活動。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信している、個性的かつ実力派アイドルグループだ。そしてこの度、彼女たちが多種多様な絵柄を通して、ワクワク感や驚きを提供してきたコアラのマーチが実施する特別企画の応援団に就任。メンバー8人がそれぞれの“KAWAII ”を体現し、コアラのマーチの絵柄とも重なる様子も見どころとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】