主役は“ゴロゴロ自家製チャーシュー”　B級グルメの代表格に肉のコクが広がる「ゴロ肉フェア」（近江ちゃんぽん亭）

近江ちゃんぽん亭は、 “ゴロゴロ自家製チャーシュー”が主役の「ゴロ肉フェア」を、2026年3月3日（火）から期間限定で開催する。

【商品画像】「ゴロ肉フェア」の商品はこちら（写真3品）

近江ちゃんぽん亭は、滋賀県彦根市に本店がある近江ちゃんぽん専門店。現在、日本全国および海外（台湾）に56店舗を展開している（2026年1月現在）。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特長の滋賀県民のソウルフード。老若男女を問わず愛されているB級グルメの代表格だ。

今回のフェアでは、その黄金だしに、ゴロッと贅沢にぶつ切りした自家製チャーシューを盛り付けた。ここまでゴロゴロとしたチャーシューを使用するのは、同店では初の試みとなる。

〈商品概要〉

■ ゴロ肉ちゃんぽん 1,100円（税込）

黄金だしに溶け出す、肉の旨み。たっぷり野菜とともに、角切りチャーシューのコクが広がる一杯。やさしいだしに、力強い肉の存在感が加わった贅沢なちゃんぽん。

■ ゴロ肉汁なしちゃんぽん 1,100円（税込）

“混ぜて完成する”濃厚な一杯。特製ダレとチャーシューの旨みがもっちり麺にしっかり絡み、噛むほどに肉のコクが広がる。

■ゴロ肉焼飯 900円（税込）

どこをすくっても肉だらけなのが特長。香ばしく炒めた焼飯に、角切りチャーシューを贅沢に使用。肉の旨みが米一粒一粒に広がる、食べ応え抜群の一皿。

〈フェア概要〉

・フェア名

ゴロ肉フェア

・開始日

2026年3月3日（火）

・実施店舗

近江ちゃんぽん亭 各店

※一部店舗では実施していない