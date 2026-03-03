「鴨が葱を背負って来る」の略語は？ポケモンの名前にもなっていることわざ！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「鴨が葱を背負って来る」の略語は？
「鴨が葱を背負って来る」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、漢字で書くと2文字、ひらがなで書くと4文字です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「鴨葱（かもねぎ）」でした！
「鴨葱」とは、「鴨が葱を背負って来る」を略した言葉。
鴨の肉に葱まで添えてあり、すぐに鴨なべが食べられるというところから、おひとよしが利益になるものを持ってくることを表しています。
ちなみに、鴨は動きが鈍く捕えやすいことから、利用しやすいお人好しの比喩として使われます。
騙されやすい人を「いいカモ」と言うのも、この比喩からですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
