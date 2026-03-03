お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が３日、都内で「ＰＰＩＨ 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会」に妻でモデルの近藤千尋と出席した。

ドン・キホーテなどを経営するＰＰＩＨが、新業態店舗「ロビン・フット」をオープンすることに合わせて行われた発表会。太田は夫婦そろっての登場に「ありがたいです。２人そろっての仕事になると、時間が限られてきちゃうので」と喜んだ。

朝の生放送のレギュラーなど多忙を極め、家を空けてしまうことが多いというが「僕が出来ることでいうと、家族の時間をより増やせるために、なるべく他の時間はタイパよくっていうのはものすごく意識してます」と日々の生活の注意点を告白。また、近藤が家事をしている間は子どもたちと公園で遊んでいるという。しかし、イベント前には「今日も子どもたちを連れてきているのですが、テンションが上がりすぎて、次女とまとめて怒られていました」と妻から暴露されると、太田は「そうですね…。場をわきまえるべきでした」と反省しきりだった。

昨年結婚１０周年を迎えた２人。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を問われると太田は“謝罪パフォーマンス”と回答した。「（けんかをすると、）お互いに無駄な時間が多い。結局は仲直りするわけじゃないですか。だから、まずは謝る。無駄な時間をなくす、ある意味タイパです」と独自のルールを明かした。これに対し、近藤は「何、謝罪って。怖い奥さんみたいじゃん」と指摘。続けて「今日もおはようじゃなくて、ごめんねって言って起きてきた。何も悪いことしてないのに」と笑わせた。