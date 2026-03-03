放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、映画が公開された『木挽町のあだ討ち』、10年ぶりの又吉直樹の新刊、休養中のオードリー若林の初小説など、本にまつわる色々についてお届けする。

＊ ＊ ＊

直木賞と、たしか山本周五郎賞も獲った傑作永井紗耶子の『木挽町（こびきちょう）のあだ討ち』が胸ときめく映画になった。柄本佑と渡辺謙である。

木挽町という粋な響きの町名は、銀座は歌舞伎座周辺である。昔は芝居小屋もいっぱいあった。

数年前木挽町あたりをブラブラしていると小さな印刷工場のおやじと目が合った。名刺など刷ってる小工場も多い。「あらっ高田さん？ 何してんの？ 柄本明ン家さがしてんの？ そこ路地右行って左っ側。えっ違うの？ なぎら健壱の家？ ここ左まっすぐ行って左入って……違う？ ああ、今の馬生か、すぐそこ。ピンポーン押してみ、出てくるから」。気さく過ぎ。

しかしお父さんが木挽町生まれと来て息子が主演。なにかの御縁だろう。サスペンスからのドンデン返し。芝居小屋の楽屋の様子もいっぱい出てくるので芸能好きにはたまらん仕上がり。「国宝」の次は木挽町だけに「町宝」である。

本の話題が続いて『火花』で芥川賞を獲ってから10年、あの又吉直樹が長編小説『生きとるわ』を出した。阪神優勝の夜、主人公はどうしようもないあの男と再会。こいつが腹の立つ野郎で、私も読んでてムカッ腹が立って読書半分でいま、一回読むのをストップしている。

万事おっとり、ゆったりしている又吉に私のラジオの生放送に出てもらった（今回も出てもらった）。ご存じの通り私は77歳にしては人一倍しゃべりの速いもの書き話芸家。頭の回転もスシロー並みに速い"せっかちトーク"の帝王である。東京人特有のもの分かりの良さも手伝って万事話が早い。相手の話なぞきかなくても分かる。

生出演後、又吉が演芸仲間との句会で私のことを詠んだ。この業界ではわりと有名な自由律句"相槌が話を追い越していった"アハハすまん。「落語」を知っている人ならまさにあの「長短」である。

喉の具合が悪いとかでオードリーの若林がここ3週間仕事を休んでいる。声が出ないと思ったら本が出た。筆談という作戦か。『オールナイトニッポン』では春日といつも運動部の部室みたいなトークをしているが、この本もアメフトが舞台らしい。『青天（アオテン）』。今から読み始めるが、あの東京ドームを超満員にしたその才能だ、きっと面白いんだろう。

