目が離せない"少数派"の政治家

あ〜あ、この間の衆議院選挙で、時代の暦は一気にめくられたと思えてならないの。「世代交代」という文字も浮かぶ。選挙結果を目の当たりにして「あっ」ではなく「あ〜あ」という気分になったのは、昭和32年生まれの私は自分が時代の暦から押し出されたと感じたからだ。いや、その前にもハッキリとその兆候はあったんだよね。

それは、昨秋に高市政権が誕生して、自分より4才年下の高市早苗総理大臣（64才）、2才年下の片山さつき財務大臣（66才）、25才年下の小野田紀美経済安全保障担当相（43才）の3人がテレビ画面に映し出されたときだ。女性3人が国の要職についたところで何の違和感もない。てか、後ろにおじさん政治家を従えて、「いままでできなかったことをしてくれる」という期待感。この目に映る頼もしさを誰が予想できたかしら。

でね、ここからが本題なんだけど、この3人が政治の表舞台のスターなら、私が目が離せないのはもっと少数派の方。実はいま、そっちの方に心をつかまれているんだわ。

そのひとりが、学歴詐称問題で先日家宅捜索を受けた静岡県伊東市の前市長・田久保眞紀さん（56才）よ。市長時代から興味深かったのはその髪形なんだよね。ブルーに染めたかと思えば脱色して金髪風になったり、落武者？と思うほどのざん切り頭になる。そのときの心模様をこれほど髪形で表現した政治家がいたかしら。そして家宅捜索後にマスコミの前に現れた時は頭のてっぺんだけ白い"河童スタイル"。逮捕されるかどうかの瀬戸際にいるから当たり前だけど、声に張りがない。それにしても、なぜ彼女は学歴詐称や卒業証書のチラ見せなどつまらないことをしたのか。それを考え出すと、彼女が公人でなくなったとはいえ、止まらなくなるんだわ。

"夜のお供のネットヒーロー"

さらにもうひとり、私がいま、朝に晩に寝る前にもユーチューブでその発言を視聴している女性政治家がいる。それは、れいわ新選組共同代表の大石晃子さん（48才）だ。彼女は2021年から衆議院議員を約5年間務めていたが、私がぶっ飛んだのは、今回の選挙戦の党首討論会（1月26日開催）での言動だ。自民党、中道改革連合ほか計7名の党首の中で異彩を放っていた―なんてもんじゃない。なんと、「生身の人間が社会を変える 消費税廃止」というパネルを掲げた後、「私は目が腫れちゃっているんですよ。泣き腫らしちゃっているんですよね」ときた！ そして涙の理由を「党首討論が苦しかったんです」と繰り返したの。こんな個人的なことで持ち時間の1分を使い切っておきながら、「私の質問時間いいので、言わせてください」と独壇場。司会者に2度、3度と発言を止められてもぶっちぎる。もう「な、何が始まった？」と、私の頭の中はグチャグチャよ。

画面を繰り返し見直して、ようやく大石さんは、党が掲げる「生身の人間が〜」を身をもって示したのねと理解した。だけど、どうしても理解できないこともある。彼女は街頭演説で一般人のヤジに「何叫んでんねや〜、お前は。権力と闘え、私に来るな」と叫び返したのよ。これだって従来の政治家の枠から大きくはみ出しているよね。

で、興奮した私はそのことを知人に話したら、彼女は大石さんを知らなかった。なのでLINEに街頭演説時の画像を貼りつけて送ったら、「どんだけヒマなんだか知らないけど、彼女の気持ちをわかりたいと思う有権者がどれだけいると思うの」とキレられた。話にならないからここまでにしたけれど、実は私、"夜のお供のネットヒーロー"もいるの。

討論番組で大活躍の小西洋之氏（54才）の無双ぶりが面白くて、リピートしちゃう。元郵政・総務官僚で参議院議員を3期務めてるんだけど、その言動と表情にそそられるのよね。

あと、先日、中道改革連合の党首になった小川淳也氏（54才）もネット討論に出てくるとわくわく。彼には"突然の号泣"という離れ業があって、いつ出るかと期待しちゃうんだわ。それから最近、よくネット番組に出ているラサール石井氏（70才）も発言するたび「えっ？」と驚かせてくれるよ。

と、まぁ、自分の考えとはまったく異なる次世代の人や、思いもよらない行動をする人に注目することで脳細胞を活性化しているつもりの私。年齢では時代に押し流される側だけど、せめて「気が若い」と言われたいもん。

【プロフィール】

「オバ記者」こと野原広子／1957年、茨城県生まれ。空中ブランコ、富士登山など、体験取材を得意とする。 ※女性セブン2026年3月12日号